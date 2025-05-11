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Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Nilgün C. (52) idaresindeki 34 FCB 054 plakalı otomobil Burdur-Yeşilova kara yolu Bahçelievler Mahallesi'nde Kıvanç Kadir Y. (22) yönetimindeki 48 ASR 477 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan Kıvanç Kadir Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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