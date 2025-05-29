Burdur'da Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralı

Burdur'da Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralı
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Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobiliyle bariyere çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

BURDUR'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyere çarpan sürücü yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolunun Kurna rampalarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada Halime Şeyma M. (28)yönetimindeki 31 EJ 651 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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