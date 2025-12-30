Haberler

Otobüs şoförü otelde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'den Burdur'a gelen otobüs şoförü Hakan Geniş, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Geniş'in cenazesi morga götürüldü.

BURDUR'da otobüs şoförü Hakan Geniş (53) konakladığı otel odasında ölü bulundu.

İzmir'den Burdur'a gelen otobüs şoförü Hakan Geniş, kent merkezindeki bir otelde konakladı. Saat 11.00 sıralarında İzmir'e gitmesi gereken Hakan Geniş otogara gelmeyince firma yetkilileri kaldığı otelin yetkililerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Oda kapısını açan ekipler Hakan Geniş'i atağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hakan Geniş'in cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı