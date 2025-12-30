Otobüs şoförü otelde ölü bulundu

BURDUR'da otobüs şoförü Hakan Geniş (53) konakladığı otel odasında ölü bulundu.

İzmir'den Burdur'a gelen otobüs şoförü Hakan Geniş, kent merkezindeki bir otelde konakladı. Saat 11.00 sıralarında İzmir'e gitmesi gereken Hakan Geniş otogara gelmeyince firma yetkilileri kaldığı otelin yetkililerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Oda kapısını açan ekipler Hakan Geniş'i atağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hakan Geniş'in cenazesi morga götürüldü.