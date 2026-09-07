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Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını
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VALİ BİLGİHAN, YANGIN BÖLGESİNDEBurdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesine bağlı Kavacık ile Kızılseki köyleri arasında orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

VALİ BİLGİHAN, YANGIN BÖLGESİNDE

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesine bağlı Kavacık ile Kızılseki köyleri arasında orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen'in de kendisine eşlik ettiği Vali Bilgihan, alevlerin kontrol altına alınması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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