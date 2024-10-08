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Burdur'da Öğrencilerden Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Burdur'da Öğrencilerden Kadına Yönelik Şiddet Protestosu
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Öğrenciler, kadınların yaşam hakkının korunması için toplumun her kesimini harekete geçmeye çağırdı.

Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden İrem Yılmaz, üniversite öğrencileri olarak kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Kadınların yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini aktaran Yılmaz, şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istedi.

Buse Güneş de kadına şiddete "dur" demek için bir adım attıklarını, kadınların yaşam hakkının korunması için toplumun her kesiminin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Loya Yılgın ise kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu hakları savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Şiddetsiz bir gelecek için yakalarına beyaz kurdele takan öğrenciler, pankartlarını meydanda bırakarak dağıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

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