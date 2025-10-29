Haberler

Burdur'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Yılmaz idaresindeki 15 HP 389 plakalı motosiklet Gölhisar-Altınyayla Karayolu'nda, Ali K. yönetimindeki 15 AB 287 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki Tursun Ç. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yılmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel
