Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 2508 Sokak'ın kesiştiği kavşakta V.K. yönetimindeki 15 ABC 786 plakalı panelvan ile F.D. yönetimindeki 15 ES 418 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, panelvanla motosikletin kavşakta çarpışması, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve araçtan inenlerin yardım için koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Seher Özer
