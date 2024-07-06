Burdur'da Mermer Ocağında Kepçe Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, operatör yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bir kepçe, bakım yapıldığı sırada devrildi.
Devrilen kepçenin altında kalan bakım servisi görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. (20) ise yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin araştırma başlattı.