Burdur'da Kurban Bayramı için 7 bin 118 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak

Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla 7 bin 118 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Vali Türker Öksüz, tatilcilerin geçiş güzergahı olan Polis Kışla uygulama noktasını ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Öksüz, bayram tatilinde vatandaşların güvenliği için gerek trafikte gerekse asayişte tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bayram tatili boyunca Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde toplam 7 bin 118 personelin görevinin başında olacağını belirten Öksüz, vatandaşın huzuru, güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Öksüz, "Yolun sonu bayram olsun, eğer trafik kurallarına yeterince riayet etmezsek maalesef yolun sonu hüzün olabiliyor. Bunu geçmiş yıllarda acı tecrübelerle yaşadık. Bayramımızı hüzne dönüştürmemek için lütfen daha dikkatli olalım ve kurallara uyalım." diye konuştu.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle de sohbet eden Vali Öksüz, sürücülerin bayramını kutladı.

Öksüz'e, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder eşlik etti.