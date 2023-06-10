Burdur'da korkunç kaza: 4 kişi toprağa verildi, 1 kişinin cenazesi memleketine götürüldü

BURDUR'da, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip ciple çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi, 1 kişinin cenazesi ise memleketi Batman'a götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Burdur-Fethiye kara yolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Fethiye yönüne giden Ferit Kurt (31) yönetimindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş (46) yönetimindeki 15 AAK 125 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Ferit Kurt ve Mehmet Pektaş ile Zeynep Şahin (56), Sultan Bayındır (61) ve Zekiye Yıldız (53) yaşamını yitirdi, Abdulkadir Gül (38), Nurşen Çiftçi (22), Nidanur Öztürk (22), Hatice Yıldız (57) ve Azime Bayındır (56) ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ölen kadınların pancar çapası için gittiği Kemer ilçesi Kayı köyünden Burdur'a dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.