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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yamaçtan takla atarak savruldu, 3 kişi yaralandı

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Burdur-Antalya çevre yolunda dün gece kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metrelik yamaçtan takla atarak ana yola savruldu; otomobildeki 3 kişi yaralandı. İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURDUR'da yan yoldan ana yola düşüp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Burdur- Antalya çevre yolunda dün gece meydana geldi. A.A.(25) idaresindeki 35 CTY 453 plakalı otmobil, Susamlık Tesisleri'nden ana yola ilerlerken bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 3 metrelk yükseklikteki yamaçtan takla atıp ana yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.E. (24) ve S.G. (24), kazanın ardından sıkıştıkları bölgeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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