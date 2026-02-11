Haberler

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Burdur-Fethiye yolu Akyaka köyü kavşağında meydana gelen kazada 67 yaşındaki kamyonet sürücüsü Metin Ç. ve otomobil sürücüsü Şerafettin Ö. ile kamyonetteki Adem B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Metin Ç. (67) idaresindeki 15 LB 163 plakalı kamyonet Burdur- Fethiye yolu Akyaka köyü kavşağında Şerafettin Ö. (62) yönetimindeki 06 GZ 365 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve kamyonette bulunan Adem B. (76) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
