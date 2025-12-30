Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda evde hasar meydana geldi.
İbecik Köyü'nde Süleyman Y.'ye ait evin alt katında bulunan kalorifer kazanının patladı.
Patlama sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince yangın söndürülürke, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel