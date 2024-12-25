Burdur'da Kadın Cinayeti Davası: 9 Sanık Yargılanıyor

Burdur'da 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin eski kocanın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu 6 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. 3 tutuklu sanık ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktulün eski eşi sanık Tarık Y, savunmasında, olaydan bir hafta önce Özlem Şımarık'ın çalıştığı iş yerinin sahipleri Adem S. ve Gökay S. ile görüştüğünü ve bu kişilerin kendisine silah ve bıçak vererek cinayeti işlemesi için yönlendirdiğini iddia etti.

Tarık Y, "Savcılıktaki ifadem geçerlidir. Bunun dışında diyeceğim yoktur, takdir mahkemenindir." dedi.

Sanık Adem S. de olaydan haberinin olmadığını, maktulün eski kocasına silah vermediğini ve yardım etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararda, nitelikli öldürmeye yardım etmekten yargılanan sanıklardan Mustafa S. (31) ve Kazım Ö'nün (37) adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Tarık Y. (45), "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan Adem S. (36) ve Gökay S. (33) ile "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanan Erdal A. (40), Mehmet Ç. (27), Meryem S. (30) ve Şaban A'nın (26) tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gelecek duruşma, 26 Şubat'ta görülecek.

Müşteki avukatı ve aynı zamanda Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen Şımarık'ın biri engelli, 2 çocuğuyla yaşayan bir anne olduğunu söyledi.

Tozbey, Şımarık'ın öldürülmesi olayına eski kocasının yanı sıra çalıştığı iş yerindekilerin de karıştığını iddia etti.

Olay

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen Tarık Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, kadın hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Tarık Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmıştı. Tarık Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen 8 zanlı tutuklanmıştı. Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği iddia edilen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.