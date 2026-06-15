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Jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü törenle kutlandı. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ekipman sergileri ve ödül töreni düzenlendi.

BURDUR'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu dolayısıyla Cuymhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Etkinliklerde meydanda kurulan stantlarda jandarma ekipmanları sergilendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla il genelinde düzenlenen spor yarışmaları ile resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından stantların gezilmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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