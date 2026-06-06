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Haşhaş tarlalarında mor ve beyaz güzellik

Haşhaş tarlalarında mor ve beyaz güzellik
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Burdur'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. Geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekilen haşhaştan 214 ton ürün elde edilirken, bu yıl mayıs ortasında açan çiçekler tarlaları renklendirdi.

BURDUR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü.

Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi. Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sanal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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