Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Burdur'da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bilgihan, Valilik binasında gerçekleşen toplantıda, bu yıl kentte 9 bin 146 olay meydana geldiğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti suçundan 73, kullanmak ve diğer suçlardan 329 olmak üzere toplam 402 olay yaşandığını belirten Bilgihan, 89 şüphelinin tutuklandığını, gerçekleştirilen operasyonlarda ise 37 kilo 134 gram skunk, 1 kilo 878 gram esrar, 1 kilo 949 gram bonzai, 426 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 74 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy, 113 kök hint keneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Bilgihan, sahipsiz hayvanlarla ilgili de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Özel İdaresine ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Burdur, Bucak ve Tefenni belediyelerine bağlı toplam 4 barınak bulunduğunu anlatan Bilgihan, 1 adet mobil kısırlaştırma aracı, 79 personelle hizmet verildiğini kaydetti.

Sahipsiz hayvanların toplama çalışmalarında, 18 araç ve 35 personelin il genelinde görev yaptığını belirten Bilgihan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar bütün birimlerimizce kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.