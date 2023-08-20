Burdur'da gönüllüler piknik alanlarındaki çöpleri topladı

??????? Burdur'un Gölhisar ilçesinde gönüllüler, çevre temizliği bilincinin oluşturulması amacıyla piknik alanlarında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Gölhisar Belediyesinin destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Gölhisar Amatör Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, piknik alanlarındaki ormanlık alanlarında çöp topladı.

Gönüllüler, piknik alanlarındaki vatandaşları da bilgilendirerek çöp poşeti dağıttı.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, gazetecilere, gelecek nesillere bu doğayı miras bırakmak adına gönüllü dernek üyelerinin çöp toplama etkinliğiyle takdire şayan bir çalışma yaptığını söyledi.

Bu tür etkinliklere Gölhisar Belediyesi olarak her zaman gereken desteği sağladıklarını belirten Sertbaş, "Bilinçli bir toplum olmak adına bu tür davranışları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Selahattin Bulut ise ilçedeki yaylalarda, mesire alanlarında ve çeşme başlarında çevre temizliği yaparak piknikçilerde çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Temizlik etkinliğini gönüllü üyelerle gerçekleştirdiklerini belirten Bulut, "İnşallah bundan sonra bu doğal alanları ziyaret eden vatandaşlarımız çöplerini geride bırakmaz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde destekleri olan Gölhisar Belediyesine ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gönüllü Fikret Kanyıldız ise ilçede çok güzel piknik alanları olduğunu, bu noktalarda çöp toplama çalışması yaptıklarını ifade ederek, piknikçilerin çöplerini alanlarda bırakmalarını istedi.