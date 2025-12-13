Haberler

Prof. Dr. Esenoğlu: Gökyüzündeki ışık ve yoğun ses, düşen kuyruklu yıldızın parçaları

Prof. Dr. Esenoğlu: Gökyüzündeki ışık ve yoğun ses, düşen kuyruklu yıldızın parçaları
Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde görülen ışık ve gürültü, İkizler Göktaşı Yağmuru dönemine denk geliyor. Prof. Dr. Hasan Esenoğlu, göktaşlarının yılda belirli dönemlerde görüldüğünü ve bu dönemde saatte 120 göktaşı gözlemlenebileceğini açıkladı.

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Esenoğlu, Burdur'da gökyüzünde görülen ışık ve yoğun sese ilişkin, "Yılın bu dönemi de Geminid, İkizler Göktaşı Yağmuru dönemi ve 12-13 Aralık da en yoğun günleri. Bunlar, dünyaya düşen kuyruklu yıldızın parçaları, molozları" dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ışık görülüp, yoğun ses duyuldu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ses ve ışığın kaynağının meteor olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Vali Bilgihan, "Meteor, gök taşı gibi bir şey olduğunu değerlendiriyoruz. Gölhisar, Böğrü Delik Yaylası tarafı diye geldi bilgi. Saat 18.48'te ihbar yapıldı. Şu an itibarıyla bir bulguya ulaşamadık" dedi. Bu durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Esenoğlu, her yıl belirli dönemlerde göktaşı yağmuru olayları yaşandığını belirterek, "Yılın bu dönemi de Geminid, İkizler Göktaşı Yağmuru dönemi ve 12-13 Aralık en yoğun günleri. Bunlar, dünyaya düşen kuyruklu yıldızın parçaları, molozları" dedi.

SAATTE 120 GÖKTAŞI GÖRÜLEBİLİR

İkizler Göktaşı Yağmuru'nun yıllık, periyodik devam eden göktaşı yağmurlarından saatte 120 ile en fazlası olduğunu dile getiren Prof. Dr. Esenoğlu, "O yüzden bugün, yarın, 14 ve 15'i gibi günlerde İkizler Takım Yıldızı'na bakacak şekilde bir veya iki göktaşı görürsen, onun arkası gelecek demektir. Bunu yaparken de etrafı ışıklı olursa gözükmez. Mesela sahilde bunlar gözlenir. Gelen ihbarların sebebi de bu yıllık düzenli İkizler Göktaşı Yağmuru'ndan geliyorlar. Dünyanın 4'te 3'ü denizler. Denizlere düşme olasılığı çok fazla. Bunlar gündüz de düşüyor ama belli olmuyor. Tabii gece düşünce belli oluyor" diye konuştu.

MERCİMEK BÜYÜKLÜĞÜNDE, BULMAK ZOR

Bu taşların mercimek büyüklüğünde kaldıklarını da ifade eden Prof. Dr. Esenoğlu, "Sadece biz değil, tüm dünya görüyor bunları. Mercimek büyüklüğünde. Kafaya taş yağmaz, baş kırmaz, zarar vermez bunlar. Çoğu yeryüzüne kadar ulaşamıyor. İçinde demir olanlar belki ulaşır da normalde ulaşmazlar. Karada bir şey bulunması çok zor. Bunlar bir de çok hızlılar. O kadar hızlı ki saniyede 35 kilometre gidebiliyor. Bu kadar hızlı gidince, sürtünme fazla olunca yanma olayı meydana geliyor" dedi.

