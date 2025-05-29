Burdur'da Geri Dönüşüm Koridoru Açıldı

Burdur'da Geri Dönüşüm Koridoru Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerle 'Geri Dönüşüm Koridoru' oluşturdu. Açılışı Vali Tülay Baydar Bilgihan gerçekleştirdi.

Burdur'da lise öğrencileri, Çevre Haftası kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerle "Geri Dönüşüm Koridoru" oluşturdu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde, etkinlikler kapsamında "Atık Değil, Anlatılmamış Bir Hikaye" temasıyla "Geri Dönüşüm Koridoru" oluşturuldu. Koridorun açılışını, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri yaptı.

Resim Öğretmeni Özlem Dolunay öncülüğünde oluşturulan koridorda, karton kağıtlar, deterjan kutuları, atık plastikler, çöp poşeti, kumaş ve sünger parçaları gibi geri dönüştürülebilir malzemelerle yapılan geyik, köpek, kertenkele, ağaç, insan figürleri, sokak lambaları gibi tasarımlar sergilendi.

Açılışa, Vali Bilgihan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ozan Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

Yeni düzenleme cezaları katladı! Bu suçu işleyen şimdi yandı
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.