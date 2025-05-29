Burdur'da Geri Dönüşüm Koridoru Açıldı

Burdur'da lise öğrencileri, Çevre Haftası kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerle "Geri Dönüşüm Koridoru" oluşturdu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde, etkinlikler kapsamında "Atık Değil, Anlatılmamış Bir Hikaye" temasıyla "Geri Dönüşüm Koridoru" oluşturuldu. Koridorun açılışını, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri yaptı.

Resim Öğretmeni Özlem Dolunay öncülüğünde oluşturulan koridorda, karton kağıtlar, deterjan kutuları, atık plastikler, çöp poşeti, kumaş ve sünger parçaları gibi geri dönüştürülebilir malzemelerle yapılan geyik, köpek, kertenkele, ağaç, insan figürleri, sokak lambaları gibi tasarımlar sergilendi.

Açılışa, Vali Bilgihan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ozan Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.