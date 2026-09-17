Burdur'da Gazzeli çocuklara destek etkinliği yapıldı

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Burdur'da Gazzeli çocuklara destek için etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Burdur Gölü'ndeki Halk Plajı'nda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Gazzeli çocuklara destek için uçurtma uçurdu.

Etkinlikte, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından müzikler seslendirildi ve gökyüzüne balon bırakıldı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, gazetecilere, dayanışma bilincini çocuklara kazandırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazze'deki çocukları unutmadıklarını, onların da gülüp, eğlenmeye hakkı olduğunu dile getiren Dinç, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın sene başı başlattığı temalardan biri de 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' idi. Tüm dünyada mazlumun yanında olma bilincini çocuklarımıza vermek amacıyla burada Gazzeli çocuklara bir dayanışma programı gerçekleştirdik. Çocuklarımız ellerindeki uçurtmaları, uçan balonlarını, Gazze'deki kardeşlerine bir mesaj olarak gönderdi. Oradaki kardeşlerimizi unutmuyoruz."

Kaynak: AA