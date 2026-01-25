Haberler

Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen tır ve otomobillerin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Isparta kara yolundaki Kazak Tüneli girişinde gerçekleşti.

Antalya- Isparta kara yolundaki Kazak Tüneli'nin girişinde Oğuz D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, Cemal K. (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ile Hasan B'nin (51) kullandığı 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Hasret K'nin (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerdeki Aynur K. (52), Miraç Y. (10), Hiranur K. (10), İremnur Y. (18), Ahmet D. (53) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Cemal K. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

