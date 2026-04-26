Burdur'da düğün günü hayatını kaybeden genç çiftin yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor

Güncelleme:
Damadın ağabeyi İbrahim Özaslan: - "Düğünden önce 'Öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan. Tüm Türkiye konuşacak benim düğünümü.' demişti. İçine doğmuş" - Çiftin kına gecelerinde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün günü evde cansız bedenleri bulunan genç çiftin yakınları, olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Küçükalan köyünde kına gecelerinin ardından düğün yapacakları gün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Fatih Özaslan ve 20 yaşındaki Ayşegül Maral'ın naaşları, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Damadın ağabeyi İbrahim Özaslan, AA muhabirine, kardeşinin hayattayken herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

Fatih'in, Ayşegül ile görücü usulü tanıştığını anlatan Özaslan, "Düğünden önce 'Öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan. Tüm Türkiye konuşacak benim düğünümü.' demişti. İçine doğmuş. Cuma günü düğünümüzü kurduk şenlik içinde. Ne yazık ki cumartesi günü acı olayla karşılaştık." dedi.

Özaslan, olay gününü şöyle anlattı:

"Gelin, üst katta arkadaşıyla kalıyordu. Şu an olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Otopsi yaptırdık, 75 gün sonra çıkacak. Benim gördüğümce geline bir şey oluyor. Banyoda kardeşim kurtarmaya çalışırken büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş. Kırsal kesim olduğu için aileler genelde altlı üstlü yaşar. Biz de onların düzenlerini kurmuştuk. Hayaller sıfır oldu yani. Gencecik fidanlar gitti."

Düğünden kalan yemekleri cenaze için gelenlere dağıttıklarını belirten Özaslan, "Kardeşimle gelinin resmi ve imam nikahı vardı. Düğünde belediye başkanı tekrar nikah kıyıp 'Evet' diyeceklerdi. Nikah cüzdanını henüz alamadık. Kimlikleri de henüz yenilenmemişti, o yüzden kayıtlarda ismi Ayşegül Maral geçti." diye konuştu.

"Düğünevimiz, cenazeevine döndü"

Fatih Özaslan'ın dayısı Ömer Akgedik de cuma günü kına gecesinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Genç çiftin birbirini çok sevdiğini anlatan Akgedik, "Birbirlerine bağlılardı. Cumartesi günü kötü haberle uyandık, şok içindeyiz. Her iki taraf da bizi yıprattı. Düğünevimiz, cenazeevine döndü. Gelini kurtarmak için gitmişti yanına. 'Çok güzel düğün olacak dayı' demişti bana." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çiftin kına gecelerinde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çiftin birlikte alana gelmeleri, karşılıklı oynamaları ve dans etmeleri yer alıyor.

Olay

Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, düğünlerinin olduğu gün yakınları tarafından banyoda ölü bulunmuş, sağlık ekibince yapılan kontrolde genç çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin kına gecelerinin yapıldığı ve düğün için hazırlandıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak
