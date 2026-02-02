Haberler

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bucak ilçesinde dağa gezmeye giden 4 kişi, araçlarının kar nedeniyle yoldan çıkmasının ardından mahsur kaldı. Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, 4 kişiyi güvenli bir şekilde kurtararak köy merkezine getirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kestel köyünde, köyle aynı ismi taşıyan dağa gezmek için giden 4 kişinin aracı kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.

Bu kişilerin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler 4 kişiyi kurtararak köy merkezine getirdi, araç ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

