Burdur Meydan Projesi Tanıtıldı

BURDUR Valiliği tarafından yapımı düşünülen Meydan Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

MAKÜ Yerleşkesindeki otelde yapılan ve mülkiyeti Özel İdareye ait alanlarda hayata geçirilmesi planlanan Cumhuriyet Meydanı Yaşam Merkezi, Plaza (iş merkezi) ve Katlı Otopark projelerinin tanıtımıma Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, önceki dönem milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mustafa Örs ile mahalle ve merkez köy muhtarları katıldı.

Programda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Aslında konuştuğumuz şey sadece bir meydandan ibaret değil. Bugün itibarıyla konuştuğumuz bir simge çalışma. Çünkü bir şehre gittiğiniz zaman öncelikli olarak sizi karşılayacak olan şehir meydanıdır, şehrin meydanındaki bütün siluetler size şehri özetler. Şehri özetlerken doğayı, tarihi, kültürü, sanatı ve yaşanmışlıkları da ortaya koyar. Bu meydan tabii ki çok eski bir meydan ve çok tarihi bir meydan. Hakikaten bu meydanda törenler, konuşmalar, çalışmalar, mutluluklar, heyecanlar şehir için ve insan hayatı için her şey paylaşıldı ve paylaşılmaya devam edecek. İşte bu anlamda bizler de göreve başladığımız günden itibaren yaklaşık 17 aydır bu çalışmaların pek çoğunu başlattık, biraz beğenmedik, biraz değiştirdik yöntemsel değişikliklere uğrattık, ama en sonunda şuna karar verdik ve dedik ki 'Evet doğru şehri tanımlaması gerekir, tarihi, kültürü, doğayı, doğal mirası kucaklaması gerekir, şehrin temel, en önemli sanayi alanını, doğal taşını kucaklaması gerekir ama bu şehri mutlaka tanıyanlar çok daha iyi bilir ki bu meydanı şehirde yaşayan insanlar bilmeli ve karar vermeli' diye düşündük. Bu toplantılarımızın aslında en önemli ayaklarından birinde sizlerle buluştuk. Bugün itibarıyla bir anket çalışması da gerçekleşmiş olacak ve bu anket çalışması yaklaşık 10 gün süreyle belki uzatılabilir sonrasında ama ben ilgiyle yoğunlukla ortalama bize bir çalışmanın sonucunu vereceğini düşünüyorum. Özellikle 7 çalışmayı görüşmeye çıkarmak istiyoruz ve 7 çalışma vatandaşımızla buluşmuş olacak, inşallah vatandaşımız fikrini söylemiş olacak" dedi.

Daha sonra il Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürü Ahmet Çıray tarafından yapılması düşünülen alternatif projeler hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Katılımcılar projeler için oy kullandı.

