Özge Bedir cinayeti davasında tutuklu eşe tahliye

BURDUR'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi Adnan Bedir (35), sevgilisi Seray Öztürk (25) ile Tülay Alan'ın (22) yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti Tülay Alan ve Seray Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına, Adnan Bedir'in yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verdi. Özge Bedir'in ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük, 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yatakta uyuyan 36 günlük bebek, polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu üzerine şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları yakınlarına teslim edilirken, 36 günlük erkek bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

İKİNCİ DURUŞMA

Tülay Alan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma', Seray Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', Adnan Bedir'in de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davaya Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada ifade veren Adnan Bedir, "Kimseyi yönlendirmedim. 'Bunlara eve gidin' demedim. Neden suçlanıyorum? Eşimin cenazesine katılamadım. Mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımı görmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tülay Alan, "Bütün yaşananlar için çok üzgün ve pişmanım. Üniversitede okuyan bir öğrenciyim. Hayatım ne hale geldi. Nasıl bu duruma geldim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Seray Öztürk de "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığım bir suçun cezasını almak istemiyorum" dedi.

'TASARLAYARAK KIZIMI ÖLDÜRDÜLER'

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin ise "Sanıkların en yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim bir tek kızım vardı. 2 üniversite bitirdi. Kızımı okutmak için 32 yıl kamu görevinde çalıştım. Adnan Bedir bu işi bu kızlara yaptırdı. Tasarlayarak kızımı öldürdüler" dedi.

Anne Şefike Çetin de "Benim canımı benden aldılar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

EV HAPSİ KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara veren mahkeme heyeti Tülay Alan ve Seray Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına, Adnan Bedir'in ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Çetin, "Kızım toprak altında, mezarlıkta. Bunları serbest bırakıyorlar. Ben anlamadım bu işi. Benim kızımı benden aldılar, öldüren adam serbest kalıyor. Takipçisi olacağız. Kızımız gitti, onu serbest bırakıyorlar" dedi.

Çetin ailesinin avukatı Vesile Atay, "Bizim için bu karar büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cinayette eşinin de parmağı olduğu toplanan delillerle sabitken Adnan Bedir'in ev hapsiyle serbest bırakılması hayal kırıklığına sebep olmuştur. Bu kararın adaletsiz olduğu düşüncesindeyim, insanların acısına acı katmıştır. Verilen karara itiraz edeceğiz. Bir an önce adaletin tecelli ederek Adnan Bedir'in de tutukluluk haline devam kararı verilmesini en içten dileklerimizle talep ediyoruz" diye konuştu.