Burdur'da Binadaki Yangında Mahsur Kalan Usta Kurtarıldı

BURDUR'da 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangında mahsur kalan usta itfaiye tarafından kurtarıldı. Tüm çatıyı saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye personeli ambulansta tedavi edildi.

Merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısından dün saat 17.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tadilat sırasında meydana gelen ve ziftli kağıtların tutuşmasıyla büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Bu sırada çatıda çalışan usta M.Ç. mahsur kaldı. İtfaiye merdiveniyle indirilen M.Ç. tedbir amaçlı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye çavuşu ile 2 itfaiye eri de dumandan etkilenerek olay yerindeki ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.