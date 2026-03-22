Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Burdur'un Burç Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki kişi, tartışma sonucu bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheli genç teslim oldu, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yabancı uyruklu M.G. (19) ve M.M. (24) yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle H.D. (17) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. bıçakla M.G. ve M.M'yi yaraladı.
H.D, Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü polis ekibine olayı anlatarak teslim oldu.
Yaralılar ise sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak