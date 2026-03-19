Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kapalı pazar yerinde Fırat G. (43), Hazar G. (18) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet O. (34), Sinan O. (20), İnan O. (20) ve Kenan O. (20) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Fırat G, Hazar G, Sinan O, İnan O. ve Kenan O. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.