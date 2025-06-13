Burdur'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadınla İlgili 3 Tutuklama

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Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay, kadının evine gelen iki arkadaşına yapılan tartışma sonrası gerçekleşti.

Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tülay A. (22) ve Seray Ö'nün (22) ardından maktulün eşi Adnan Bedir ile V.Ö. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Tülay A., Seray Ö. ve Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Özge Bedir ile 10 Haziran'da evine gelen Tülay A. ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tülay A, Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayıp, arkadaşı Seray Ö. ile olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö. polislerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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