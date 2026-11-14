BURDUR'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya çevre yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ş. (31) yönetimindeki 43 ABU 105 plakalı otomobil ile Hasan K. (56) idaresindeki 06 H 8970 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrollerde, Hasan K. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya K.'nin (52) yaralandığı belirlendi. Hülya K., Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı