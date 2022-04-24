BURDUR'DA AYDİLGE KONSERİ

BURDUR (DHA) - BURDUR Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde pop sanatçısı Aydilge sahne aldı. Şeker Meydanı'ndaki konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile Burdurlular ilgiyle izledi. Burdurlular, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aydilge'ye söylediği şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Aydilge konserde elinde Türk bayrağı ile birlikte katılanlarla İzmir Marşını da seslendirdi. Konserde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Biz yurtta ve dünyada barış ilkesi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye mecburuz. Çünkü sözümüz var. Cumhuriyeti bize emanet etti, daha doğrusu siz gençlere emanet etti. Lütfen bu sorumluluğunuzun farkında olun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel