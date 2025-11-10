Haberler

Burdur'da Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi

Burdur'da Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi
Burdur'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenlerde, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve diğer yetkililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, öğrencilerin hazırladığı Atatürk Oratoryosu ile sürdü.

BURDUR'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'daki ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla bayraklar yarıya indirildi, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. USO Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosunun sahnelenmesinden sonra program sona erdi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. O'nun değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, hayatını doğru anlama noktasında hepimizin üzerine çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar yaşaması noktasında hepimizin en büyük sorumluluğunun daha çok çalışmak, daha çok bu değerlere sahip çıkmak olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. Törene katılanlar daha sonra öğrencilerin Atatürk resim sergisini gezdi.

