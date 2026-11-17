Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BURDUR'da 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında telefon ve internet hatları zarar gördü. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bölgedeki telefon ve internet hatları koptu. Bulvarın bir kısmında telefon ve internet bağlantıları kesildi. Bölge halkı ve esnafın şikayeti üzerine ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı