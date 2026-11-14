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Burdur Çeltikçi'de 20 metrelik kuyuya düşen yavru kedi AFAD ekibince kurtarıldı

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Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD'ın dağcı ekibi tarafından kurtarıldı. Ekip üyesi yaklaşık 20 metrelik kuyuya girerek 20 dakikalık operasyon sonunda yavru kediyi çıkarıp sahibine teslim etti.

BURDUR'da kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekibi tarafından operasyonla kurtarıldı.

Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yavru kedinin kullanılmayan su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD'ın dağcı ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 metrelik kullanılmayan su kuyusuna giren ekip üyesi 20 dakikalık operasyon sonunda yavru kediyi çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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