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Burdur Bucak'ta yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı

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Burdur Bucak'ta yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesindeki Kuşbaba köyünde bir evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Devriye gezen jandarmanın fark edip itfaiyeye bildirdiği olayda evdeki yaşlı kadın ile ahırdaki hayvanlar güvenli alana çıkarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kuşbaba köyü Başgöz mevkisinde Mustafa Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın ile ahırdaki hayvanlar, jandarma ekiplerince güvenli alana çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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