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Burdur'un Bucak ilçesinde Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar İlyas U.D. ve Ata B.S. hakkında, yağma suçunu kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık Ata B.S'nin iddianamede yer alan ifadesinde, İlyas U.D'nin arkadaşı olduğunu, Kübra Yapıcı ile internet sitesi üzerinden tanıştıklarını, daha sonra reklam işi yapmak amacıyla yeniden görüştüklerini belirttiği kaydedildi.

İlyas U.D'nin Yapıcı'nın çok parası olduğunu söyleyerek parasına el koymak istediğini öne süren Ata B.S, olay günü Yapıcı ile bir kafeye gittiklerini, burada İlyas U.D'ye elden 23 bin lira verdiğini ve daha sonra Seydiköy'e gittiklerini anlattı.

Ata B.S, İlyas U.D'nin burada Yapıcı'nın parasına el koymak için harekete geçeceklerini söylediğini, olay sırasında İlyas U.D'nin de silahı ateşlediğini, Yapıcı'yı başından vurduklarını ve cesedini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Yapıcı'ya ait kimlik ve banka kartlarının kendilerinde bulunduğunu belirten Ata B.S, kartlara erişmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Tutuklu sanık İlyas U.D. ise ifadesinde Kübra Yapıcı ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştıklarını ve arkadaş olarak görüştüklerini kaydetti.

Yapıcı ve Ata B.S. ile Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e araçla geldiklerini anlatan İlyas U.D, arkadaşı Ata B.S'nin araçtan inerek Yapıcı'yı tabancayla başından vurduğunu öne sürdü.

İlyas U.D, olayların ardından 5 Mayıs'ta Uncalı Emniyet Amirliğine giderek teslim olduğunu iddia etti.

İddianamede, Kübra Yapıcı'nın babası Yunus Yapıcı ve annesi Gülseren Yapıcı'nın da sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sanıklar, mahkemece belirlenecek gün ve saatte ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı (30) için babasının kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Yapıcı'nın, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'deki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili İlyas U.D. (22) ve Ata B.S. (22) gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

İlyas U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan parçalarını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda yürütülen aramalarda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşılmış, parçalar DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan incelemede parçaların Yapıcı'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA