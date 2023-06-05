Burdur Belediye Başkanı: 'Bugün Burdur Gölü'nün yüzde 45'ini kaybettik'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 'Bugün Burdur Gölü'nün yüzde 45'ini kaybettik. Böyle giderse 10 yıl içerisinde şu anki halinden yüzde 15- 20'sini daha kaybedeceğiz' dedi. Ercengiz, gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye üzerinde 'Göl yoksa Burdur yok' yazılı çelenk bıraktı.

Burdur Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla halk plajında etkinlik düzenledi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllülerinin müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye üzerinde 'Göl yoksa Burdur yok' yazılı çelenk koydu. Etkinlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Genç de kök boya ile boyanıp, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen hazırlanan 100 metre uzunluğundaki kumaşı, göl kenarına bırakıldı.

Gölün, Burdur için çok kıymetli olduğunu ve kuruması halinde bölgenin ekolojik dengesinin, tarımının, hayvancılığının, insan yaşamının olumsuz etkileneceğini her fırsatta ifade ettiklerini anlatan Ercengiz, "2015 yılında göle yaptığımız iskeleden vatandaşımız tekneye binerek tur yapıyordu. Şu anda bırakın iskeleyi, iskeleyi tutan ayakların da karada olduğunu hepimiz gözlemliyoruz" dedi.