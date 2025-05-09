Burcu Ünlü'nün 'Işık ve Karanlık' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Sanatçı Burcu Ünlü'nün "Işık ve Karanlık" adlı ikinci kişisel sergisi, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin bir iç yolculuğun, çelişkilerle örülmüş bir varoluşun iz düşümü olduğunu belirtti.

Ünlü, sergide izleyiciyi yalnızca görsel bir deneyim değil aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir yüzleşmenin de beklediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Her bir eser, ışıkla karanlığın dans ettiği bir sahne gibi... Bazen bir çatışma, bazen bir barışma ama her zaman bir hareket, geçiş, dönüşüm. Ziyaretçiler, kimi zaman saklı bir sarsıntıyla karşılaşacak kimi zamansa sessiz bir huzurun içinde kaybolacak. Bu sergide ışık, yalnızca parlaklık olarak değil bazen kırılgan bir umut, bazen de yitirilen bir masumiyet olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık ise yalnızca korkuyla değil derinlikle sükunetle ve çoğu zaman hakikatle örülü."

Küratörlüğünü Yeşim Emanetoğlu'nun üstlendiği sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Burcu Ünlü

Yansıma adlı ilk kişisel sergisini Mayıs 2024'te açan sanatçı, eserleriyle uluslararası fuarlar Affordable Art Fair Battersea, Aqua Art Miami ve World Art Dubai'de yer aldı.

Ünlü, yağlı boya tekniği ile hazırladığı eserlerini "Işık ve Karanlık" başlığı altında bir araya getiriyor.