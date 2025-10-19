Buray, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Buray, hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı, "Rampapapam", "Mecnun" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği türkülerle de dinleyicilerine müzik dolu bir akşam sundu.

Etkinliğe katılanlar Buray'ın şarkılarına eşlik etti.

Buray, konser sonunda yaptığı konuşmada, "Bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına kocaman bir alkış rica ediyorum. Kültür Yolu Projesi çok kıymetli, çok değerli. Sanatçıyla sizin gibi güzel insanlar arasındaki en güzel köprülerden biri. Emek veren, katkısı geçen herkese kocaman bir alkış rica edeceğim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." ifadelerini kullandı.