Haberler

Buray, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Buray, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek hayranlarıyla müzik dolu bir akşam geçirdi. Etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Buray, hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı, "Rampapapam", "Mecnun" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği türkülerle de dinleyicilerine müzik dolu bir akşam sundu.

Etkinliğe katılanlar Buray'ın şarkılarına eşlik etti.

Buray, konser sonunda yaptığı konuşmada, "Bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına kocaman bir alkış rica ediyorum. Kültür Yolu Projesi çok kıymetli, çok değerli. Sanatçıyla sizin gibi güzel insanlar arasındaki en güzel köprülerden biri. Emek veren, katkısı geçen herkese kocaman bir alkış rica edeceğim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.