Buray, Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinde Sahne Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, müzikseverlerle buluştu.

Eski ihtisas hastanesi alanında gerçekleştirilen konsere Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şarkıcı Buray Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanmış bir repertuvara yer verdi.

Gecede sevilen şarkılarından "Taç Mahal", "Deli Kız","Sahiden" ve "Aşk mı Lazım" gibi alanı dolduran müzikseverlerle koro eşliğinde söyledi.

Konser sonunda Buray ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.