Burak Erbay: "Seçimlerin Yaklaştığı Bir Dönemde Sosyal Medyayı Baskı Altına Almak, Muhalefeti Susturmak İstiyorlar" - Haberler

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini eleştirerek "Verdikleri kanun teklifiyle seçimlerin yaklaştığı bir dönemde sosyal medyayı baskı altına almak, muhalefeti susturmak, haber sitelerini oto sansüre zorlamak istiyorlar. Ancak ne olursa olsun özgür ve bağımsız bir ülke için mücadele edeceğiz" dedi.

AKP ve MHP'nin internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifi eleştiren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, şöyle konuştu:

"Utanç verici bir gece yaşıyoruz. Hem komisyonumuz adına hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Bu tarz yöntemleri iktidar AKP'nin ve iktidar ortağının uygulamalarına 4 yıldır alıştık. Komisyonlara geldik, görüşlerimizi ifade etmeye çalıştık. Birçoğundan vicdanımız rahat ayrılmadık. Torbaların, paketlerin içinde dışı güzel gibi gözüken ama içinde bir zümreyi mutlu eden ama ülkeye zarar veren düzenlemelerle karşılaştık. Bunları hep anlattık. Toplumun bir kısmını aydınlatmaya çalıştık. Ancak öyle sansürcü bir anlayış var ki sürekli gazetelere, televizyonlara yasaklar getirilerek bunların kamuoyu tarafından duyulmasının önüne geçildi. 20 yıllık AKP iktidarının sonunda gerçekten mutsuz, huzursuz, kendini güvende hissetmeyen bir toplum oluşturdunuz. Bunu bizim tüm uyarılarımıza rağmen AKP, sonra da MHP ortaklığıyla siz yaptınız. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. İnsanların emeğini çalıyorsunuz."

Erbay'ın sözleri AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışmaya neden oldu.

ANKA / Güncel