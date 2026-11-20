Burak Akbay hakkında başlatılan yeni FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Burak Akbay hakkında 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akbay hakkında 27 Eylül 2017 tarihli bir iddianame düzenlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Daha önce hazırlanan iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'ni faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildi. Yargılama sürerken, mahkemenin Akbay hakkında mali değerlendirme yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması üzerine yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından örgütün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddia edilen Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

TMSF KAYYUM ATANDI

Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ile SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu binada arama yapıldı. Öte yandan Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda, şirket yöneticisi ya da yetkilisi olduğu belirtilen Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli gözaltına alındı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçildi. Ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı