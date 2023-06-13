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Bunu da gördük! Markette peynirlerin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazısını böyle sildiler

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Hayat pahalılığının her geçen biraz daha arttığı şu günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda market çalışanının kaşar peynirlerinin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazısını tek tek sildiği görülüyor.

Enflasyon, fiyat artışı ve hayat pahalılığı vatandaşın bir numaralı gündemi... Hal böyleyken sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

"ÖNERİLEN FİYAT" YAZILARINI TEK TEK SİLDİLER

Bir markette çekildiği anlaşılan görüntüde bir kişinin kaşar peynirlerinin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazılarını tek tek sildiği anlar yer alıyor. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Lütfen bu kişi ve kurumlar hakkında gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

İşte bahsi geçen ürünün üzerindeki yazı;

Bunu da gördük! Markette peynirlerin üzerindeki 'Önerilen fiyat' yazısını böyle sildiler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Indirim yapacak onun icin siliyor

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