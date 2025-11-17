Haberler

Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Ankara'daki "Kızılay tabelası" önünde fotoğraf çektirme akımı, gençler arasında çıkan bıçaklı kavga nedeniyle faciaya dönüştü. Fotoğraf sırası yüzünden çıkan tartışmada iki kişi yaralandı, saldırgan tutuklandı. Olay anında bazı gençlerin poz vermeye devam etmesi tepki çekerken, bölge esnafı akımın tehlikeli boyuta ulaştığını belirterek önlem çağrısı yaptı.

  • Ankara'nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'ndeki 'Kızılay' tabelasına asılarak poz verme akımı sırasında U.B.Ö. adlı kişi bıçakla iki kişiyi yaraladı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.
  • Tabela önünde kavga ve yaralanma olaylarına rağmen bazı gençler fotoğraf çekmeye devam etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan "Kızılay" tabelası, son dönemde gençler arasında popüler bir fotoğraf noktası hâline geldi. Tabelaya asılarak poz verme akımı sosyal medyada yayılınca bölge günün her saatinde kalabalıkla dolup taştı. Çalınma ve zarar verme nedeniyle üç kez yenilenen tabelaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi ek bir barfiks demiri takarak dayanıklılığı artırmıştı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Önceki akşam tabela önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Bu sırada fotoğraf çektirmek için bekleyen gençlerden U.B.Ö. ile E.D. ve D.C.K. arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu belirtilen U.B.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla iki kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederken, saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY SIRASINDA POZ VERMEYE DEVAM ETTİLER

Saldırı anına ait görüntüler de sosyal medyada yayıldı. Videoda, yerde yaralılar ve onlara müdahale eden ekipler bulunurken, bazı gençlerin olaydan etkilenmeden tabelaya tırmanıp fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü. Mehter kıyafetiyle poz veren bir kişi de görüntülere yansıdı.

ESNAF TEPKİLİ: BURADA MUTLAKA BİRİ ÖLECEK

Bölge esnafından Gizem Külen, tabela akımının tehlikeli boyuta ulaştığını belirtirken, daha önce bir kişinin düşerek yaralandığını hatırlatarak "Artık bunun son bulması gerekiyor. Sürekli kavga çıkıyor, polis geliyor. Müşteriler kalabalıktan korkup oturmak istemiyor. Daha bugün iki kişi bıçaklandı. Burada bir an önce önlem alınmalı; yoksa biri ölecek" dedi.

Yetkililerin tabelaya yönelik yoğun ilgiyi kontrol altına almak için ek tedbir alması bekleniyor.

