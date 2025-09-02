Bulgaristan, Von der Leyen'in Uçağına Yönelik GPS Problemi İçin Soruşturma Başlatmayacak

Bulgaristan, 31 Ağustos'ta ülkeyi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına yönelik olası bir Rus sabotajı ve navigasyon sinyali bozma olayını soruşturmayacak.

Uçağın, Bulgaristan hava sahasında GPS sinyalini kaybettiği yönündeki iddiaları yorumlayan Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Von der Leyen'in uçağı GPS sinyaline müdahale hedefi değildi, durumun soruşturulmasına gerek yok." dedi.

Başbakan Jelyazkov, "Belirlenen GPS sinyal bozukluğu ne hibrit ne de siber tehdit olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşta, çağdaş savaş yöntemleri ve radyo frekanslarına kasıtlı müdahaleyle olayların sıkça yaşandığını belirten Jelyazkov, şunları söyledi:

"Bu tür şeyler her gün oluyor. GPS sistemi ortaya çıkmadan çok önce de uçaklar kalkış ve iniş yapıyordu. Bu tür durumlar için bir protokol oluşturulmuştur. Bu protokol, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın etki çerçevesindeki tüm ülkelerde mevcuttur ve GPS sinyalinde bir bozulma olduğunda, rutin, konvansiyonel yöntemler uygulanıyor."

Hükümetin Basın Merkezi dün, von der Leyen'in içinde bulunduğu uçağın Filibe Havaalanı'na inişe yaklaşırken GPS sinyalinin kaybolduğunu açıklamıştı. Çıkan sorunla ilgili olarak, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi alternatif bir iniş yöntemi önermişti.