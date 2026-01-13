Bulgaristan ve Romanya'dan gelen askeri heyet CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, MCM Black Sea Görev Grubu Komutanlığının 8'inci Aktivasyon ve Komuta Devir Teslim Töreni maksadıyla İstanbul'da bulunan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, CTF Black Karargahı gezilerek konuk komutanlara imkan ve kabiliyetler anlatıldı ve tanıtıcı brifing verildi.

Ziyaret ve brifing süresince, Karadeniz'deki mevcut durum değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve CTF Black'in önemi ile kıyıdaş ülkelerin katkıları vurgulandı.