Bulgaristan ve Romanya'dan gelen askeri heyet CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov ve Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru, İstanbul'da CTF Black Karargahı'nı ziyaret ederek, Karadeniz'deki durumu değerlendirip brifing aldı.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, MCM Black Sea Görev Grubu Komutanlığının 8'inci Aktivasyon ve Komuta Devir Teslim Töreni maksadıyla İstanbul'da bulunan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, CTF Black Karargahı gezilerek konuk komutanlara imkan ve kabiliyetler anlatıldı ve tanıtıcı brifing verildi.

Ziyaret ve brifing süresince, Karadeniz'deki mevcut durum değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve CTF Black'in önemi ile kıyıdaş ülkelerin katkıları vurgulandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
