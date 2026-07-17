Bulgaristan'a girişlerde Türkiye ve Sırbistan sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Bulgaristan Sınır Polisi, Sırbistan ve Türkiye'den ülkeye giriş yapmak isteyen yolcu araçlarında yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Sınır Polisinden yapılan açıklamada, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo ve Malko Tırnovo ile Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapılarında Bulgaristan'a giriş yönünde araç trafiğinin yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan diğer sınır kapılarında ise trafiğin normal seyrettiği kaydedildi.