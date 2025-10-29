Bulgaristan Meclis Başkanlığına Raya Nazaryan Seçildi

Bulgaristan Parlamentosu, istifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova'nın yerine Raya Nazaryan'ı seçti.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Kiselova, genel oturumun başında söz alarak istifasını sundu.

Kiselova, "Gergin bir ortamda nasıl davranılması gerektiğini gösterip görevden çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'daki üç partili iktidar koalisyonunun lider partisi olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Meclis Başkanlığı için kendi milletvekilleri Raya Nazaryan'ı aday gösterdi.

240 üyeli mecliste 220 milletvekilinin katıldığı oylamada Nazaryan, 129 oyla parlamento başkanlığına seçildi. Oylamada, 77 "aleyhte" oy kullanılırken 14 milletvekili çekimser kaldı.

İktidar koalisyonunun "dönüşümlü" olmasına karar verdiği parlamento başkanlığı görevine seçilen Nazaryan'ın, görev süresi 10 ay.