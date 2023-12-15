Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan Kültür Bakanlığı, Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e Altın Asır Onur Nişanı ve Şeref Belgesi takdim etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bulgaristan Kültür Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e, 'Altın Asır Onur Nişanı ve Şeref Belgesi' takdim etti. Tören, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Bulgaristan Kültür Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e, "Altın Asır Onur Nişanı ve Şeref Belgesi" takdim etti.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Anguel Tcholakov ve çok sayıda davetli katıldı.

Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan ve Türkiye arasında kurulan siyasi ve ticari köprülerin yanı sıra kültürel ilişkilerin de geliştirildiğine işaret ederek "2023'ün son toplantısının, iki halk arasında manevi ve entelektüel dostluk köprülerinin en büyük mimarı ve kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'in onuruna gerçekleşmiş olması, benim için olağanüstü bir onur ve mutluluk." dedi.

Bulgaristan Kültür Bakanlığı adına, Bulgar ve Türk halkı arasındaki dostluğa yaptığı katkılardan dolayı Mevsim'e "Altın Asır ve Onur Nişanı ve Şeref Belgesi" takdim etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Tcholakov, Mevsim'in çalışmalarından bahsetti.

Prof. Dr. Mevsim de ödüle layık görüldüğü için Bulgaristan Kültür Bakanlığına teşekkür ederek "Ödülü, bir takdir ve saygı nişanesi olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık tarafından kendisine üçüncü kez ödül verildiğini söyleyen Prof. Dr. Mevsim, ödülün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, sembolik bir yılda verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Tcholakov, Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e "Altın Asır ve Onur Nişanı ve Şeref Belgesi"ni takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Bakanlığı Hüseyin Mevsim Bulgaristan Kültür Diplomasi Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title